Guardiola promete Barcelona ofensivo em Kiev

"Precisamos fazer uma grande partida e não deixar de ser quem somos em nenhum momento. Precisamos buscar a vitória, porque marcando gols teremos a classificação nas mãos. Seria equivocado se jogássemos com a ideia de que não precisamos marcar", garantiu o treinador, ressaltando a importância da partida em Kiev.

"É como uma autêntica final, e a realidade é que jogamos fora de casa contra uma boa equipe. Sabemos que seremos campeões do grupo se vencermos, e isso é o que tentaremos", afirmou.

O Barcelona lidera a chave com oito pontos, três a mais do que o Dínamo de Kiev. Com seis pontos, Inter de Milão e Rubin Kazan fazem a outra partida decisiva do Grupo F.