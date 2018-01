Guardiola promete mudanças no City e não garante Agüero

Garantido no mata-mata da Liga dos Campeões, o Manchester City apenas cumprirá tabela contra o Celtic nesta terça-feira, na rodada final da fase de grupos da competição continental. E, por essa razão, o técnico Joseph Guardiola promete mudanças na equipe para dar chance a jogadores que não têm ganhando oportunidades no time titular.

"Teremos mudanças. Estou feliz por poder dar alguns minutos em campo a jogadores que merecem sua chance e não têm jogado nas últimas partidas", afirmou o treinador, nesta segunda. "Será um bom teste para nós. Será perfeito dar esta chance a eles neste último jogo."

Apesar de prometer mudanças, Guardiola não indicou quem ganhará oportunidade no Etihad Stadium. Ele manteve em dúvida a escalação do atacante argentino Sergio Agüero, expulso na partida contra o Chelsea, no sábado, em razão de entrada violenta sobre o zagueiro brasileiro David Luiz.

Agüero poderia ficar de fora do jogo como punição da comissão técnica. Nesta segunda, a Associação de Futebol da Inglaterra (FA) puniu o jogador com suspensão de quatro jogos no futebol inglês. "Vamos aceitar esta suspensão e trabalhar com os demais jogadores para as próximas partidas", declarou Guardiola, indicando que o City não vai recorrer da decisão da FA.

Com oito pontos, o Manchester City ocupa a segunda colocação do Grupo C, atrás apenas do Barcelona, que tem 12. Os dois clubes estão garantidos nas oitavas de final porque o terceiro colocado da chave, o Borussia Mönchengladbach, não tem mais como alcançá-los na rodada final.