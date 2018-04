Guardiola quer provar sua inocência O jogador espanhol Josep Guardiola, do Brescia, insiste que é inocente da acusação de doping, que lhe rendeu uma suspensão de 4 meses por parte da Federação Italiana de Futebol por uso do esteróide nandrolona. O advogado do jogador, assim como o do holandês Jaap Stam, que pelo mesmo motivo foi suspenso por 5 meses, vão entrar com uma ação no tribunal esportivo italiano. ?Estou seguro de que vou provar minha inocência. Jogamos o primeiro tempo, espero vencer o segundo?, disse Guardiola.