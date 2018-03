Guardiola rasga elogios a ataque do Monaco antes de confronto na Liga

Como sempre faz, o técnico Pep Guardiola rasgou elogios ao próximo rival de sua equipe. Nesta segunda-feira, ele encheu a bola do Monaco, adversário do Manchester City nas oitavas de final da Liga dos Campeões. O duelo de ida acontece nesta terça-feira, no City of Manchester Stadium.

"Olhando como um espectador, é muito legal vê-los jogar. Eu estou realmente impressionado com quão bom eles são. Físicos, fortes. Os volantes jogam como pontas, os pontas jogam como meio-campistas. E os dois atacantes são lutadores e, na área, são matadores", avaliou Guardiola.

Os elogios são a Radamel Falcao, Kylian Mbappe, Bernardo Silva e Valere Germain, os homens de frente do ataque de Leonardo Jardim. "Os dois meias são inteligentes, fisicamente fortes, chegam bem na área. É um time completo", elogiou.

Newsletter Esportes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Guardiola ainda lembrou que nenhum outro time fez tantos gols na temporada no futebol europeu quanto o Monaco, que perdeu o meia brasileiro Boschilia, que sofreu grave lesão no joelho.

Já o City não conta com o zagueiro Vincent Kompany, que está com lesão na perna. De acordo com Guardiola, o capitão do time deverá estar à disposição para a volta do confronto, na semana que vem.