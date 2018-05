Guardiola terá R$ 1 bilhão para montar time dos sonhos no City

Confirmado como técnico do Manchester City nas próximas três temporadas, Pep Guardiola terá 150 milhões de libras (quase R$ 1 bilhão) para montar o elenco quando assumir o comando do time, no meio do ano, segundo o jornal The Guardian.

Nomes de Ilkay Gündogan (Borussia Dortmund) e Aymeric Laporte (Athletic Bilbao) já são especulados como primeiros pedidos do espanhol para reforçar o City, que ocupa a terceira posição do campeonato inglês.

Mas o tabloide sensacionalista The Sun fala que a lista de pedidos dos sonhos de Guardiola feita para o xeque Mansour bin Zayed Al Nahyan, dos Emirados Árabes Unidos, incluiria nomes de craques como Messi, Pogba, Piqué e Alaba.

Segundo informações da imprensa inglesa, o treinador espanhol assumirá o time no dia 1º de julho e receberá salário de 15,2 milhões libras (cerca de R$ 87 milhões) por ano, aumento de 13 milhões do que recebe atualmente no Bayern de Munique.

Mas não são apenas contratações que movimentam as especulações em torno da equipe de Manchester. Principal nome time nas últimas temporadas ao lado de Agüero, Yaya Touré pode ser a primeira baixa. O marfinense foi dispensado por Guardiola quando atuava no Barcelona e o clima entre os dois não é bom.