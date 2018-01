Guarujá abre a rodada da Série B-2 O Guarujá, 10º colocado na classificação, abre neste sábado contra o Palmeirinha, 12º colocado, a quarta rodada da Série B2 do Campeonato Paulista. Apesar da competição ainda estar em seu começo, as duas equipes precisam da vitória para se reabilitar no campeonato. O Guarujá foi derrotado pelo Monte Azul por 3 a 2 e o Palmeirinha perdeu para o Rio Claro por 1 a 0. A partida será disputada no litoral paulista e tem seu início marcado para as 15 horas. A rodada será completada no domingo com mais sete jogos, todos marcados para o mesmo horário. Jogos da rodada - Guarujá x Palmeirinha (sábado); Rio Claro x Santa Ritense; Radium x Primavera; Santacruzense x Linense; Penapolense x Lençoense; São Bernardo x Guaratinguetá; Ecus x Monte Azul e Jalesense x Capivariano (domingo). Classificação - 1) Primavera, Linense Santa Ritense e Rio Claro 9 pontos; 5) Guaratinguetá, Monte Azul e Lençoense 6; 8) Capivariano, Guarujá, Penapolense e Palmeirinha 3; 12) Ecus 2; 13) Jalesense e Santacruzense 1; 15) Radium e São Bernardo 0.