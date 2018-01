Guarujá e Radium jogam pela Série B2 Guarujá e Radium realizam neste sábado, às 15 horas no litoral paulista, o jogo de abertura da 25ª rodada do Campeonato Paulista da Série B-2. Com 27 pontos e ocupando a 13ª colocação, o Guarujá tenta uma vitória para se afastar definitivamente das últimas colocações. Já para o Radium, que ocupa a 15ª e penúltima posição com apenas 17 pontos, a situação é mais complicada, uma vez que dois times serão rebaixados para a Série B-3 ao final da competição. O restante da rodada será disputado no domingo. A partida Ecus x Santacruzense, inclusive, foi cancelada pela Federação Paulista de Futebol porque o time de Santa Cruz do Rio Pardo não quitou dívidas administrativas com a entidade. Jogos da Rodada - Guarujá x Radium (sábado); Rio Claro x São Bernardo, Capivariano x Lençoense, Jalesense x Penapolense, Monte Azul x Linense, Palmeirinha x Primavera e Santa Ritense x Guaratinguetá. Classificação - 1) Primavera 55 pontos; 2) Rio Claro e Monte Azul 48; 4) Santa Ritense 47; 5) Linense 43; 6) Guaratinguetá 42; 7) Lençoense 38; 8) Santacruzense 34; 9) Penapolense 32; 10) Palmeirinha 30; 11) Capivariano 28; 12) Guarujá e Ecus 27; 14) Jal esense 18; 15) Radium 17 e 16) São Bernardo 5.