Guarujá recebe Santa Ritense pela B2 A rodada do Campeonato Paulista da Série B-2 será aberta neste sábado, no Guarujá, às 15 horas, onde a equipe do Guarujá recebe a Santa Ritense, no estádio Antônio Fernandes. A Santa Ritense tem 33 pontos e divide a vice-liderança com o Rio Claro. A liderança é do Primavera, que tem uma folgada vantagem de 38 pontos. Em sétimo lugar, com 23 pontos, o Guarujá vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o Linense, na última rodada. O clube do litoral ainda tem esperanças de encostar nos líderes, mas para isso precisa vencer. A rodada será completada neste domingo, às 15 horas, com mais sete partidas.