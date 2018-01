Guarujá vence jogo na Série B-2 O Guarujá venceu neste sábado o Palmeirinha por 4 a 3 pela Série B2 do Campeonato Paulista num jogo movimentado, cheio de alternativas, já que ambos chegaram a liderar o placar. O destaque foi Fernando, do Guarujá, que marcou três gols. O último da sua equipe foi marcado por Adílson. Igor, com dois gols, e Marquinhos fizeram os gols do Palmeirinha. Com a vitória, o Guarujá chega aos seis pontos em quatro jogos. Já o Palmeirinha fica com três pontos e continua rondando as últimas colocações. A rodada continua neste domingo com mais sete jogos, todos marcados para as 15 horas. Jogos da rodada - Guarujá 4 x 3 Palmeirinha (sábado); Rio Claro x Santa Ritense; Radium x Primavera; Santacruzense x Linense; Penapolense x Lençoense; São Bernardo x Guaratinguetá; Ecus x Monte Azul e Jalesense x Capivariano (domingo). Classificação - 1) Primavera, Linense Santa Ritense e Rio Claro 9 pontos; 5) Guaratinguetá, Monte Azul, Lençoense e Guarujá 6; 9) Capivariano, Penapolense e Palmeirinha 3; 12) Ecus 2; 13) Jalesense e Santacruzense 1; 15) Radium e São Bernardo 0.