Guarujá vence Radium pela Série B2 O Guarujá derrotou o Radium de Mococa por 3 a 2 neste sábado pela 25ª rodada do Campeonato Paulista da Série B-2. A derrota complicou a vida do Radium, que está na penúltima posição com apenas 17 pontos e corre o risco de ser rebaixado para a Série B-3 em 2002. Com a vitória, o Guarujá somou 30 pontos. O restante da rodada será disputado neste domingo. A partida Ecus x Santacruzense foi cancelada pela Federação Paulista de Futebol porque o time de Santa Cruz do Rio Pardo não quitou dívidas administrativas com a entidade. Pela manhã a Rede Vida mostra, ao vivo, às 10h00 o jogo do vice-líder Rio Claro contra o lanterna São Bernardo. O líder Primavera vai até Porto Feliz enfrentar o Palmeirinha.