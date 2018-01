Guarujá vence Santa Ritense na B-2 No jogo isolado da tarde de hoje pelo Campeonato Paulista da Série B-2, o Guarujá, atuando dentro de casa, derrotou o Santa Ritense por 2 a 1. Com este resultado, o time da Baixada Santista assumiu a sexta posição com 26 pontos, enquanto o Santa Ritense permaneceu na terceira colocação com 33 pontos. Os gols do Guarujá foram marcados por Rogério e Bocão, enquanto que Ângelo descontou para o Santa Ritense. A 16a rodada da Série B-2, será completada amanhã com mais sete jogos: Radium x Guaratinguetá; Santacruzense x Primavera; São Bernardo x Lençoense; Penapolense x Linense; Jalesense x Monte Azul; Rio Claro x Capivariano; Ecus x Palmeirinha. Classificação: 1) Primavera 38; 2) Rio Claro e Santa Ritense 33; 3) Monte Azul 31; 4) Guaratinguetá 27; 5) Guarujá 26; 6) Linense 25; 7) Santacruzense e Lençoense 22; 8) Ecus 19; 9) Penapolense 18; 10) Capivariano e Palmeirinha 17; 11) Radium 10; 12) Jalesense 9; 13) São Bernardo 1.