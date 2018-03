Guarulhos e União Mogi empatam por 1 a 1 Em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Paulista da Série B-1, Guarulhos e União Mogi empataram nesta quarta-feira por 1 a 1 e continuam em situações delicadas na competição. Os donos da casa chegaram aos quatro pontos e o time de Mogi das Cruzes agora tem três. O mau resultado manteve os clubes na sexta e sétima posições do Grupo 2, respectivamente. O mais surpreendente é que o União Mogi, que estreou o técnico Toninho Cobra, esteve muito próximo de quebrar um tabu de 13 meses sem vitórias. Stocco abriu o marcador aos 23 minutos do primeiro tempo, mas Gil, aos 40 da etapa final, deixou tudo igual.