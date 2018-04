Guatemala vence e lidera grupo A Guatemala venceu o clássico contra a Costa Rica por 2 a 1 e assumiu a liderança do Grupo B das Eliminatórias das Américas Central e do Norte e Caribe. O resultado foi comemorado porque a equipe da casa atuou com dez jogadores durante boa parte da partida. Os dois gols da vitória guatemalteca foram de Juan Carlos Plata. Alonso Solís marcou para a Costa Rica. Com o resultado, a Guatemala soma seis pontos na tabela contra quatro de Honduras, a segunda colocada e os dois times têm confronto direto na próxima quarta-feira, dia em que a Costa Rica, que ainda não venceu nas Eliminatórias, tentará a reabilitação contra o Canadá. O sábado reservou três jogos. Os Estados Unidos derrotaram El Salvador por 2 a 0 e lideram o Grupo A. Na outra partida da rodada, o Panamá venceu a Jamaica em Kingston por 2 a 1. Na quarta, os americanos pegam o Panamá e El Salvador joga contra a Jamaica. Pelo grupo C, Trinidad e Tobago venceu Saint Kitts & Nevis por 2 a 1 e assumiu a primeira posição. A outra partida que era para ser realizada sábado, entre México e San Vicente e Granadinas, foi adiada por causa do furacão Frances. Trinidad e México jogam quarta, assim como San Vicente x St. Kitts.