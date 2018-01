Guatemaltecos desistem de Torres O Comunicaciones, atual campeão da Guatemala, não vai mais contratar o brasileiro Carlos Alberto Torres como técnico. O presidente do clube, Roberto Arzú, anunciou nesta quinta-feira a contratação do chileno Marco Antonio Figueroa para comandar o time. "Já havíamos confirmado com Carlos Alberto, que chegaria na noite de quarta-feira, mas na última hora ele nos disse que tinha problemas de saúde e que só chegaria em duas semanas?, disse Arzú. ?Diante do inconveniente, e como a equipe tem compromisso imediatos, escolhemos Figueroa. O jornal guatemalteco Século XXI, no entanto, diz que Torres recusou o convite porque algumas de suas exigências não foram atendidas. Segundo o jornal, Torres havia pedido que lhe enviassem um pré-contrato, pois agora só viaja quando tem um documento assinado, já que teve experiências ruins em outros países.