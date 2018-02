Guerra das torcidas invade internet A guerra das torcidas uniformizadas, que já havia saltado das arquibancadas para as ruas, está invadindo agora a internet com desafios, xingamentos e palavrões contra os rivais, tudo com direito a imagem e som, como se os internautas do futebol se enfrentassem na saída do estádio. ?Já matei um Mancha Verde/torturei um Independente?, esse é um dos gritos da Gaviões da Fiel, nas páginas de um torcedor do Corinthians, numa advertência a adversários do Palmeiras e do São Paulo, que respondem no mesmo tom, com rimas e expressões impublicáveis. Leia mais no Estadão