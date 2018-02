Guerra deve adiar Iraque x Vietnã A Fifa decide nesta terça-feira se vai ou não adiar a partida entre Iraque e Vietnã, prevista para este sábado, em Damasco, na Síria, e o jogo de volta, no dia 19 de abril, em Hanói, pelas eliminatórias dos Jogos Olímpicos de Atenas-2004. Na sexta-feira, a Confederação Asiática de Futebol (AFC) enviou uma carta à entidade pedindo o adiamento dos confrontos por causa da dificuldade que os atletas iraquianos têm de sair do país, sob fortes bombardeios e ataques militares da coalizão anglo-americana. Ironicamente, ambos os países que devem se enfrentar no gramado para conseguir uma vaga na Olimpíada já foram invadidos por forças militares dos EUA no passado. O Iraque na Guerra do Golfo, em 1991, e o Vietnã, na sangrenta batalha que durou de 1964 a 1975. Na tabela da Fifa a partida estava marcada para acontecer em Bagdá, mas a entidade resolveu transferir o jogo para Damasco, antes do início da invasão norte-americana e inglesa. ?Na situação atual, a seleção iraquiana está impossibilitada de sair do país, por isso será melhor adiar a partida. A Fifa deve escolher uma nova data?, disse um porta-voz da AFC.