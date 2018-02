Guerra não afeta calendário, diz Uefa A União Européia de Futebol (Uefa) anunciou nesta quinta-feira que não irá fazer nenhuma alteração no calendário das competições organizadas por ela, por causa da guerra dos Estados Unidos com o Iraque. Segundo comunicado da entidade, há uma clara preocupação com a segurança das partidas e, na menor possibilidade de risco, pode haver o cancelamento de alguns confrontos. ?Estamos muito atentos à situação internacional, avaliando os riscos de segurança de nossas partidas. A Uefa tem consultado diplomatas, políticos e forças de segurança?, afirmou o diretor de comunicação da entidade, Mike Lee, garantindo que, por enquanto, a guerra não afetará o futebol europeu.