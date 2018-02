Guerra não faz Fifa cancelar torneio A Fifa informou nesta segunda-feira que não existe nenhuma possibilidade de a Copa das Confederações ser cancelada por causa da guerra no Iraque. "Temos toda a intenção de realizar a competição. Nenhum dos oito países participantes manifestou vontade de não jogar e por isso estamos dando seqüência aos preparativos", disse Andreas Herren, porta-voz da entidade. A competição será disputada na França, entre os dias 18 e 29 de junho, pelas seguintes seleções: Brasil, França, Colômbia, Estados Unidos, Camarões, Turquia, Nova Zelândia e Japão. A posição da Fifa foi anunciada para acabar com os boatos sobre o cancelamento da competição que começavam a tomar corpo. O diretor do torneio, Gerard Enault, declarou ao Le Journal du Dimanche que temia que a competição fosse cancelada por causa da guerra. E a Federação Francesa de Futebol chegou a consultar a Fifa sobre as conseqüências financeiras da suspensão da Copa das Confederações. A presença dos Estados Unidos entre os participantes - a seleção norte-americana está no grupo do Brasil, junto com Camarões e Turquia - preocupa os organizadores por causa do clima hostil que se estabeleceu entre Estados Unidos e França em virtude de o presidente francês Jacques Chirac não ter apoiado a decisão de George W. Bush de atacar o Iraque. A Fifa está bancando a realização da Copa das Confederações porque não quer correr o risco de adiar seu segundo evento no ano. O Mundial Sub-20 deveria começar nesta terça-feira nos Emirados Árabes Unidos, mas no início do mês foi adiado por tempo indeterminado por causa do conflito no Golfo Pérsico. Segundo o argentino Julio Grondona, que é vice-presidente da Fifa, é certo que a competição será disputada este ano mas a sede pode mudar. O México já se candidatou a assumir a organização do torneio caso a Fifa decida retirá-lo dos Emirados Árabes Unidos. Advertência - A guerra no Iraque quase provocou o adiamento da partida entre Liechtenstein e Inglaterra, marcada para sábado em Vaduz, pelas Eliminatórias para a Eurocopa/2004. A Uefa (União Européia de Associações de Futebol) pediu à federação local garantias de segurança para a delegação inglesa - a Grã-Bretanha é aliada dos Estados Unidos no ataque ao Iraque e por isso existe o receio de que os ingleses sejam alvo de manifestações contra a guerra - e foi preciso pedir reforço policial a países vizinhos para cumprir as exigências. A polícia de Liechtenstein dispõe de apenas 70 homens, muito pouco para garantir a segurança de um jogo da Inglaterra. O jeito foi pedir policiais emprestados aos vizinhos Áustria e Suíça. Haverá 1.100 homens trabalhando. Como o estádio de Vaduz comporta apenas 3.500 pessoas, haverá praticamente um policial para cada três torcedores. Os dirigentes ingleses ficaram satisfeitos com a confirmação da partida, porque entendem que servirá de preparação para o importante jogo de quarta-feira contra a Turquia, em Londres. Os turcos lideram o Grupo 7 com nove pontos em três partidas e a Inglaterra está em segundo com quatro pontos em dois jogos - Macedônia e Eslováquia são as outras equipes da chave. "Sei que está acontecendo uma guerra, mas a vida continua. Vamos jogar e espero que não tenhamos nenhum problema extra-campo", afirmou o sueco Sven Goran Eriksson, técnico da Inglaterra.