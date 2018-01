Guerra pode levar Sub-20 para o Japão A iminência de um ataque dos Estados Unidos ao Iraque, na região do Golfo Pérsico, pode mudar os planos da Fifa de realizar o Mundial Sub-20 nos Emirados Árabes. A competição prevista para acontecer entre os dias 25 de março e 16 de abril no país pode ser realizada no Japão, afirmou nesta quinta-feira o secretário-geral da Associação Japonesa de Futebol, Takeo Hirata. ?Não está claro se somente o Japão foi comunicado desta possibilidade, mas se não houver alternativas vamos abrigar a competição?, afirmou o dirigente da federação nipônica. Embora estejam prontos para sediar o torneio, os japoneses têm ciência de que tanto a Fifa quanto os Emirados Árabes reúnem totais condições de receber a disputa. ?É natural que pensem em uma remota possibilidade?, disse.