Guerra sofre lesão em lance com Michel Bastos e vira dúvida no Palmeiras

Os meias Alejandro Guerra e Michel Bastos, do Palmeiras, se machucaram na última quarta-feira em uma disputa de bola durante o treino da equipe, na Academia de Futebol. A dupla não participou da atividade desta quinta-feira pela manhã para ficar em tratamento na área interna. O pior é para o venezuelano, que disputava vaga na equipe titular e pode virar desfalque para os próximos jogos.

Guerra tem um problema no quadril e Michel Bastos, que é reserva, ficou com uma lesão na coxa esquerda. O departamento médico do clube tentará agora recuperar os dois a tempo do próximo jogo do Palmeiras, no domingo, contra o Inter, no Pacaembu, pelo Campeonato Brasileiro.

Após anotar o gol palmeirense no empate em 1 a 1 com o Botafogo, no Rio, na última segunda-feira, Guerra despontava como candidato ao time titular. O venezuelano foi elogiado pelo técnico Roger Machado e concorria com Lucas Lima pela posição. No jogo anterior, contra o Boca Juniors, pela Copa Libertadores, Guerra entrou no segundo tempo e deu o passe para Keno marcar.

Até a partida com o Inter, domingo, o Palmeiras terá ainda mais dois treinos. O jogo será o primeiro do clube como mandante neste Brasileiro e antecede o compromisso contra o Boca Juniors, marcado para a quarta-feira seguinte, na Argentina.