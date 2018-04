Guerrero admite ansiedade para voltar a jogar na Libertadores

O atacante Guerrero revelou nesta segunda-feira, antes do embarque da delegação do Corinthians para Montevidéu, onde a equipe enfrenta o Danúbio na terça, pela terceira rodada da Libertadores, que está ansioso para voltar a disputar o torneio continental. O peruano não joga na Libertadores desde 4 de fevereiro e nesse período cumpriu três jogos de suspensão após dar uma cotovelada em um adversário no primeiro jogo contra o Once Caldas, pela fase preliminar do torneio continental.

"Demorou demais. Foi uma eternidade esperar para voltar à Libertadores. Fiquei chateado de não poder ter uma sequência, foi ruim para mim. Mas agora estou de volta e espero fazer os gols que não fiz nos primeiros jogos", disse.

Guerrero também voltou a afirmar que achou exagerada a punição imposta a ele pelo Tribunal Disciplinar da Conmebol. O órgão entendeu que o peruano agrediu o adversário intencionalmente. "Disse algumas vezes que foi pesado, que me deixou muito triste. Não sei o motivo pelo qual fizeram isso comigo, mas agora quero pensar em jogar bola."

O Corinthians busca diante do Danubio a terceira vitória seguida na Libertadores para deixar a classificação para a próxima fase bem encaminhada. Guerrero é a principal referência ofensiva da equipe, mas ainda está devendo uma grande atuação nesta temporada. "É sempre difícil jogar no campo do adversário, mas já demonstramos que sabemos fazer isso e temos qualidade. Vamos jogar pela vitória", comentou.