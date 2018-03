Guerrero celebra ótima fase no Flamengo e divide méritos com Zé Ricardo

Paolo Guerrero e o Flamengo estão tendo um início de ano praticamente perfeito. Enquanto o time venceu todos os jogos que disputou por competições, no Campeonato Carioca e na Copa da Primeira Liga, o centroavante peruano não para de ir às redes, com cinco gols marcados e média de um por jogo. Nesta terça-feira, em entrevista coletiva, ele comentou o ótimo momento e exaltou o trabalho desenvolvido na pré-temporada.

"A preparação foi a ideal. Comecei a mudar meu treinamento. Montamos um tipo de trabalho, organizado com o departamento médico e com o preparador físico para me preparar bem. Esse ano estou me sentindo muito bem. Falando como grupo, estamos correndo mais, nos sentindo mais fortes para lutar pelas bolas divididas. Acho que é um trabalho que o Flamengo já tinha montado para dar tudo certo e que está saindo como a gente quer", disse.

Além disso, Guerrero exaltou o técnico Zé Ricardo. Ele revelou que teve uma conversa especial com o treinador no ano passado, após defender a seleção peruana na Copa América Centenário, e ressaltou que o comandante tem participação direta na sua boa fase.

"Tivemos um papo bem legal. Ele é um cara bem honesto e sincero. Falou tudo o que tinha que dizer. Me senti muito à vontade com ele, muito confortável. Começamos a trabalhar juntos de uma maneira cômoda para mim e para ele", elogiou.

Guerrero também lembrou que o Flamengo manteve a base que ficou em terceiro lugar no último Campeonato Brasileiro e ainda se reforçou, ajudando a melhorar desempenho em comparação com a temporada passada. "Esse ano o time está mais entrosado. Chegaram reforços que acabaram de complementar o time e encaixaram bem", afirmou o peruano. "Está dando certo porque nos conhecemos bem, temos um padrão de jogo, e conseguimos consertar os erros que cometíamos no ano passado", completou.

Classificado antecipadamente às semifinais da Taça Guanabara, o Flamengo volta a jogar na próxima quinta-feira, quando vai encarar o América Mineiro, no Bezerrão, pela Copa da Primeira Liga.