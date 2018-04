Flamengo vence o Coritiba e cola no G-4 do Brasileirão

O Flamengo mostrou que está firme na briga por uma vaga no G-4 ao vencer o Coritiba por 2 a 0 neste domingo, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado levou o time rubro-negro para a quinta colocação, com 30 pontos, e deixou a equipe paranaense estacionada nos 18 pontos, na 16ª posição, com a possibilidade de terminar a rodada na zona de rebaixamento, caso o Botafogo pontue contra o Palmeiras.

O primeiro tempo teve poucas emoções, muita marcação e uma grande chance desperdiçada pelo Coritiba. Aos cinco minutos, Carlinhos recebeu passe de Kleber e chutou cruzado rente à trave de Alex.

Ainda no primeiro tempo, o time paranaense perdeu Alan Santos, aos 20 minutos, por lesão. A alteração por Iago deixou o time com menor poder de marcação. O Flamengo se aproveitou, mas não teve eficiência para marcar.

Na segunda etapa, porém, Guerrero aproveitou logo aos seis minutos um vacilo da zaga e chutou para abrir o placar. Em desvantagem, o Coritiba tentava de forma desordenada chegar ao empate, mas seus alas não conseguiam concluir as jogadas e a bola não chegava para os atacantes.

O Flamengo aproveitou mais um vacilo do Coritiba que saiu jogando errado e ampliou aos 43. Em jogada pelo lado esquerdo, Éverton tocou para Marcelo Cirino, que surgiu por trás da zaga, e tocou na saída de Wilson: 2 a 0.

As equipes voltam a campo na quarta-feira, pela 18ª rodada do Brasileirão. O Coritiba visita o Vitória, no estádio Joia da Princesa, em Feira de Santana. O Flamengo tem um duelo direto pelo G4. Visita o Santos, na Arena Pantanal, no Mato Grosso - o time paulista é o segundo colocado com 32 pontos.

FICHA TÉCNICA:

CORITIBA 0 X 2 FLAMENGO

CORITIBA - Wilson; Ceará (Bernardo), Luccas Claro, Juninho e Carlinhos; Alan Santos (Iago), João Paulo, Edinho e Raphael Veiga (Felipe Amorim); Kleber e Kazim. Técnico: Pachequinho.

FLAMENGO - Alex Muralha; Pará, Juan (Donatti), Rafael Vaz e Chiquinho; Marcio Araújo, Mancuello (Marcelo Cirino), Willian Arão e Everton; Allan Patrick (Cuellar) e Guerrero. Técnico: Zé Ricardo.

GOLS - Guerrero, aos 6, e Marcelo Cirino, aos 43 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO - Ricardo Marques Ribeiro (MG).

CARTÕES AMARELOS - Pará e Guerrero (Flamengo); Luccas Claro (Coritiba).

PÚBLICO E RENDA - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).