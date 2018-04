Guerrero é o maior artilheiro estrangeiro do Corinthians

Com o gol marcado nesta terça-feira na vitória por 2 a 1 sobre Danubio, pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores, no estádio Luis Franzini, em Montevidéu, no Uruguai, o atacante Guerrero chegou aos 47 marcados pelo Corinthians, deixou o argentino Carlitos Tevez para trás e se isolou como maior artilheiro estrangeiro da história do clube do Parque São Jorge.

“É uma marca muito importante, mas ainda quero muito mais pelo Corinthians”, disse o peruano, que tem contrato até o dia 15 de julho. Para renovar o vínculo com o Alvinegro, o atacante pede US$ 7 milhões de luvas e R$ 500 mil de salário.

Guerrero não jogava na Libertadores desde 4 de fevereiro. Nesse período, ele cumpriu três jogos de suspensão por ter dado uma cotovelada em um adversário no primeiro jogo contra o Once Caldas pela pré-Libertadores.

“Considero que ainda não tinha estreado na competição, hoje foi minha estreia. Estou feliz porque ajudei a contribuir com o time. O mais importante é que fizemos o trabalho, somamos os três pontos”, disse.

Guerrero foi a referência ofensiva da equipe. O atacante sofreu um pênalti não marcado no primeiro tempo e na etapa final briu o placar em um momento que Danubio crescia no jogo.