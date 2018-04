Guerrero exalta a atuação do Corinthians na estreia

SÃO PAULO - O peruano Paolo Guerrero exaltou a atuação do Corinthians na estreia do Campeonato Paulista, neste domingo, após a vitória por 2 a 1 sobre a Portuguesa, no Canindé. "Todo o time jogou bem. Controlamos a bola e conseguimos fazer os gols com rapidez", afirmou o atacante, escalado como titular pelo técnico Mano Menezes.

Apesar de não ter marcado gol, o atacante peruano jogou bem e criou algumas chances de perigo. Ele reconheceu, no entanto, que caiu de rendimento no segundo tempo até ser substituído por Alexandre Pato. "É questão de tempo, de retomar o nosso ritmo natural de jogo, que é o mais importante", explicou Guerrero.

Ele também disse que o time vai atuar ainda melhor na quarta-feira, quando enfrenta o Paulista, em Americana, pela segunda rodada do campeonato. "Tenho certeza de que vamos melhorar na quarta. Estamos com essa ambição, e isso não vai mudar", disse Guerrero.