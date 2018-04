Guerrero festeja gol, elogia evolução do Flamengo e vê time na luta pelo título

Autor do primeiro gol do Flamengo na vitória por 2 a 1 sobre o América-MG, na noite desta segunda-feira, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), Paolo Guerrero comemorou o fato de ter conseguido ser decisivo no confronto que levou a equipe carioca para a sexta posição do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos.

Mais do que isso, o atacante peruano destacou a importância de o time estar exibindo evolução, fato que faz ele começar a acreditar de forma mais convicta de que será possível lutar pelo título da competição nacional. "Acho que a gente melhorou muito, se compactou. Estamos nos entendendo bem. Depois do Campeonato Carioca refletimos muito, estamos mais unidos. No vestiário, nos treinos, está todo mundo feliz. Sabemos o que o professor pede, tem muito sacrifício no dia a dia do trabalho, os treinos estão bem pegados. Melhoramos muito na posse de bola, começamos sempre muito fortes", ressaltou, em entrevista ao canal SporTV depois do confronto.

Em seguida, o jogador lembrou da importância de o clube estar conseguindo trazer reforços, sendo o principal deles o meia Diego, oficializado na semana passada como novo jogador do clube. "A gente vai melhorar ainda mais com a chegada dos reforços. O Flamengo está em um caminho bom, certo, e temos como objetivo ser campeões. Time grande tem que pensar assim. Estamos nessa pegada e não vamos diminuir o ritmo", completou.

Guerrero ainda afirmou que não foi fácil passar pelo América-MG, apesar de o rival ocupar a lanterna do Brasileirão, com apenas oito pontos em 16 partidas disputadas. O duelo exigiu bastante da equipe carioca na parte física. "Grande vitória. Estou cansado, o campo estava pesado, foi uma vitória muito sacrificada, mas graças a Deus conseguimos os três pontos que a gente precisava", comemorou.

Outro que saiu de campo muito satisfeito em Cariacica foi o lateral Pará, autor do cruzamento que resultou no gol de Guerrero no segundo tempo do duelo, quando Alan Patrick também balançou as redes, cobrando pênalti. "Fico feliz de ter participado do primeiro gol do nosso time. Sei do meu potencial e trabalho duro durante a semana para isso, para quando sou solicitado poder ajudar da melhor forma possível", enfatizou.