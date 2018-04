Guerrero fica fora da lista de convocados da seleção do Peru

Guerrero ficou de fora da lista de convocados da seleção peruana divulgada nesta segunda-feira pelo técnico Ricardo Gareca, ex-Palmeiras. O atacante do Corinthians não enfrentará a Venezuela, dia 31, em Miami, nos Estados Unidos, porque está suspenso. Guerrero foi expulso no último amistoso da seleção peruano, em novembro, contra o Paraguai.

A ausência de Guerrero é um alívio para Tite, que não contará com Elias em dois jogos do Campeonato Paulista por causa da seleção brasileira. Convocado por Dunga para os amistosos contra França e Chile nos dias 26 e 29, o volante não enfrentará Penapolense e Bragantino.

Elias e Guerrero são os artilheiros do Corinthians na temporada. Cada um marcou quatro gols.

Gareca, que assumiu a seleção do Peru na semana passada, convocou nesta segunda-feira oito jogadores que atuam no exterior. Está previsto que na próxima semana o treinador anuncie a lista de jogadores que defendem os clubes do País.

O amistoso contra a Venezuela é preparatório para a Copa América. O Peru está no mesmo grupo do Brasil.