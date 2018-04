Guerrero recebe homenagem por recorde no Corinthians

Maior artilheiro estrangeiro da história do Corinthians com 47 gols, Guerrero ganhou uma camisa especial em sua homenagem nesta sexta-feira. O clube e a fornecedora de material esportivo da equipe entregaram ao peruano no CT do Parque Ecológico, antes do treino, uma camisa com o seu nome, o número 47 às costas e a palavra "artilheiro".

Guerrero marcou seu 47º gol pelo Corinthians na terça-feira, na vitória por 2 a 1 sobre o Danubio, no Uruguai, pela Copa Libertadores, e ultrapassou o argentino Carlitos Tevez. "Hoje em dia, no futebol mundial, é muito difícil você escrever seu nome na história de um clube com marcas expressivas. Felizmente, depois de muito trabalho e dedicação, eu tenho a honra e o orgulho de dizer que sou o estrangeiro com o maior número de gols pelo Timão", disse.

O atacante tem contrato com o Corinthians até o dia 15 de julho e ainda não acertou a renovação do vínculo. As conversas recomeçarão do zero com a nova diretoria. A última pedida de Guerrero e seus empresários, no fim do ano passado, foi de US$ 7 milhões de luvas e R$ 500 mil de salários. Com a alta do dólar, os valores das luvas subiram R$ 4 milhões nos últimos três meses, passando de R$ 18,5 milhões para R$ 22,5 milhões.

O superintendente de futebol Andrés Sanchez já avisou que os novos contratos assinados pelo clube terão de ser feitos com valores menores. O Corinthians soma mais de R$ 300 milhões de dívidas e está com parte dos direitos de imagem e premiações do elenco atrasados.