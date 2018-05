Guerrón sonha ser titular do Cruzeiro na Libertadores Adaptado ao Brasil, o meia-atacante equatoriano Guerrón sonha com uma vaga no time titular do Cruzeiro em 2010, quando a equipe disputará novamente a Copa Libertadores. O jogador, que já está há quatro meses no clube, disse estar preparado para ganhar mais chances no meio-campo cruzeirense.