Guga desiste de disputar torneio de Lyon O tenista Gustavo Kuerten anunciou nesta segunda-feira que não vai disputar o Torneo de Lyon, que será realizado entre 6 e 12 de outubro, na França. O tenista informou ainda que vai voltar ao circuito apenas no Masters Series de Madrid, a partir do dia 13 de outubro. A decisão vai provocar uma queda de Guga no ranking da ATP, já que ele não poderá defender os pontos que conseguiu no ano passado em Lyon, quando foi vice-campeão. Guga pretende disputar ainda o Torneio de São Petersburgo e o Master Series de Paris. O novo calendário de Guga foi divulgado hoje, um dia depois de o Brasil ter sido derrotado pelo Canadá e caído para a segunda divisão da Copa Davis.