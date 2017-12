Guga diz que Avaí vai para série A Há três semanas nos Estados Unidos, em recuperação da cirurgia no quadril, sofrida em 21 de setembro, Gustavo Kuerten não desliga de uma de suas paixões: o time do Avai. Mesmo longe do estádio da Ressacada, em Florianópolis, onde costuma ver algumas partidas, o tenista acompanha os jogos pela Internet ("ajuda a matar o tempo") e se entusiasmou com as últimas narrações. "O Avaí está no seu melhor momento. Se não subir como campeão será como vice", disse o tenista referindo-se ao fato de os dois melhores times do quadrangular final ascenderem para a série A do Brasileiro. A boa campanha do Avaí, disse Guga, tem colaborado para levantar o seu ânimo. Contou que sua rotina nos Estados Unidos tem sido monótona e vem exigindo muita paciência. "Ouvi o jogo contra o Fortaleza e tive a certeza de que o Avaí tem muita chance de subir." A recuperação da cirurgia tem sido lenta, mas com bons resultados. "Já posso sentir que a minha perna direita está bem mais forte. Estou fazendo exercícios em aparelhos com peso, mas sei que preciso ter muita paciência." Nesse atual estágio, Guga já pode se movimentar com mais agilidade, o que lhe tirou o desconforto de ter de contar com auxílio de muletas. O tenista lembra que ainda está apenas na segunda etapa de recuperação e não sabe ainda quando volta ao Brasil. Sua idéia é alternar períodos de reabilitação nos dois países.