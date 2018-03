Guga mantém posição no ranking O brasileiro Gustavo Kuerten manteve inalterada sua posição no ranking de Entradas da ATP, de acordo com a lista divulgada nesta segunda-feira. Mesmo sem jogar já há um mês, o brasileiro continua na 13ªcolocação. Guga inicia nesta semana sua temporada nas quadras rápidas nos Estados Unidos. O primeiro teste é o torneio de Los Angeles, que começa nesta segunda. O norte-americano André Agassi se manteve na ponta do ranking de entradas - que leva em conta o desempenho nas últimas 52 semanas. Ele é seguido do espanhol Juan Carlos Ferrero e pelo suíço Roger Federer. Flávio Saretta subiu uma posição em relação a semana anterior e agora é o 59º. André Sá, por sua vez, caiu e agora é apenas o 161.