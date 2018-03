Guga se prepara em Dusseldorf Gustavo Kuerten viajou para Dusseldorf - onde se disputa a Copa das Nações - para continuar sua preparação para Roland Garros, ao lado do técnico Hernan Gumy. Enquanto isso, Flávio Saretta, que ainda tem esperanças de entrar direto na chave de Roland Garros - depende da desistência de alguns jogadores - avançou para as semifinais do torneio de Praga, ao vencer Ivo Minor por 6/3, 3/6 e 6/3.