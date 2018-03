Guia sobre dialeto austríaco será distribuído na Euro-2008 Um guia que será distribuído gratuitamente em Viena durante a Eurocopa de 2008 ensinará turistas a pedir comida, a paquerar austríacas e a encontrar os estádios da cidade. Tudo no denso dialeto local. Frases essenciais como "Ham Se an Kaiserschmoan mit Zwetschknroesta?" que significa "Você tem uma panqueca doce fatiada com compota de ameixa?" ou "Fia mi bitte no a Soizguakn" que quer dizer "Outro pepino em conserva para mim, por favor", estão listados com traduções em inglês e alemão. As saudações incluem "Moagn", uma maneira de se dizer "Bom dia" e "Kuess die Hand, gnae Frau", frase a ser dita por um homem ao beijar a mão de uma mulher na primeira vez em que se encontram --um gesto tradicional da Áustria. Também está disponível o vocabulário para uso em instituições vienenses, como a barraca de salsichas e as cafeterias. Para uma aproximação inicial de um homem com uma mulher, o livro sugere: "Servas, fesche Katz", que literalmente significa "saudações, gatinha quente", mas é traduzido como "Olá, princesa". O guia é produzido pela firma alemã de bens de consumo Henkel, que diz que tem laços fortes com Viena há 80 anos. O campeonato europeu de seleções acontece do dia 7 a 29 de junho e acontecerá na Áustria e na Suíça.