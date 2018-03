Guilherme admite interesse corintiano O atacante Guilherme disse hoje estar ciente de um possível interesse do Corinthians pela sua contratação, mas disse que só irá iniciar um entendimento com os dirigentes paulistas depois de uma reunião que terá, na próxima semana, com a diretoria do Atlético-MG. Guilherme está em disponibilidade no clube, que decidiu estabelecer um teto salarial de R$ 50 mil, o que implica na redução de seus vencimentos. O atacante revelou também que possui uma proposta para se transferir para o futebol francês. O técnico Geninho disse que vai aproveitar o amistoso contra o América-MG, neste sábado, às 16h, no estádio Independência, para observar alguns atletas com quais pretende trabalhar no Campeonato Brasileiro. Guilherme não está relacionado para a partida.