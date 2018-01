Guilherme animado com futuro no Bota O atacante Guilherme está animado com a chegada do técnico Paulo César Gusmão ao Botafogo. Dedicado nos treinamentos, o jogador está perto de atingir o auge de sua forma física. "Não posso dizer que estou 100% porque seria muita pretensão para qualquer atleta mas hoje estou num estado que me permite correr os 90 minutos sem nenhum tipo de problema. Até a estréia do Brasileiro vou estar zero quilômetro", garantiu. Mesmo apontado pelo treinador como um dos prováveis artilheiros da equipe na temporada, Guilherme faz questão de repetir um discurso muito ouvido durante a semana de treinamentos da equipe alvinegra em Águas de Lindóia, no interior paulista: ninguém tem lugar garantido entre os titulares. "Sei que vai jogar quem estiver melhor, seja um moleque de 18 anos ou alguém de 37. Mas estou vivendo uma fase boa e de repente chego ao Brasileiro com a corda toda".