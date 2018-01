Guilherme aposta em ?nova fase? O atacante Guilherme ainda festejava nesta quinta-feira os dois gols marcados na vitória do Botafogo sobre o Olaria, por 2 a 0, na quarta-feira. Foram os primeiros gols com a camisa do Botafogo. Guilherme quebrou um jejum de quatro partidas. "Espero que comece agora uma nova fase. Acabou a ansiedade", declarou Guilherme. Ele disse que sempre foi conhecido como goleador, como homem de presença na área e de finalização. "Por isso, não posso ficar muito tempo sem marcar." Ele previu equilíbrio na Taça Rio entre os quatro grandes clubes da cidade. "Depois da final da Taça Guanabara entre equipes do interior, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco vão fazer de tudo para vencer a Taça Rio."