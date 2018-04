Guilherme Arana desfalca o Corinthians por cerca de cinco semanas

O lateral-esquerdo Guilherme Arana será desfalque do Corinthians por cerca de cinco semanas. O jogador passou por exames de ressonância magnética nesta quinta-feira, em que foi constatada a lesão muscular no reto femoral da coxa direita. O zagueiro Balbuena também passou por exames, mas seu caso é menos grave e ele nem deve ser cortado da seleção paraguaia. O defensor sente dores no posterior da coxa esquerda.

O zagueiro provavelmente será desfalque da seleção paraguaia na partida contra o Chile, quinta-feira, mas já terá condições de jogo diante do Uruguai, dia 5. Assim, ele desfalcará o Corinthians apenas na partida deste sábado, contra o Atlético-GO e estará apto para jogar contra o Santos, dia 10.

Quanto a Arana, ele deve perder pelo menos cinco jogos pelo Campeonato Brasileiro (Santos, Vasco, São Paulo, Cruzeiro e Coritiba) e os dois confrontos pelas oitavas de final da Copa Sul-americana contra o Racing-ARG.

Os dois jogadores se machucaram na partida contra o Vitória, sábado passado, em Itaquera. No lugar de Guilherme Arana, Moisés é quem deve atuar no setor, ou o técnico Fábio Carille pode improvisar outros atletas no setor. Quanto a vaga de Balbuena, ela continuará sendo preenchida por Léo Santos contra o Atlético-GO, mas Pablo está próximo do retorno e deve voltar para atuar ao lado de Pedro Henrique.

Para o confronto com os goianos, neste sábado, às 19h, o treinador ainda não poderá contar com os atacante Romero e Jô, pois ambos cumprirão suspensão pelo terceiro cartão amarelo.