Guilherme continua fora do Cruzeiro O Cruzeiro inicia nesta quarta-feira a luta pelo bicampeonato brasileiro enfrentando o Juventude, em Ipatinga, às 18 horas. O atual campeão nacional estréia embalado pela conquista do bicampeonato mineiro, no último domingo, em cima do rival Atlético-MG. Além disso, o técnico Paulo César Gusmão poderá contar com quase todos os titulares. A única exceção continua sendo o atacante Guilherme. O jogador sofreu uma lesão no tornozelo esquerdo e está há 21 dias sem jogar. Por isso, a comissão técnica decidiu que ele deveria permanecer em Belo Horizonte aprimorando a forma física. Dessa forma, o atacante Dudu Carioca ganhará sua primeira chance entre os titulares. As esperanças de gol do torcedor cruzeirense recaem também sobre Jussiê. "A nossa meta é entrar para a história do Cruzeiro, com o bicampeonato", afirmou o atacante, que em 2003 participou do início da campanha no Brasileiro, mas depois foi emprestado ao futebol japonês. Para a estréia no Brasileiro, PC Gusmão terá a volta do volante chileno Maldonado, que cumpriu suspensão no clássico com o Atlético no último domingo.