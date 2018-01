Guilherme continua no Atlético-MG O atacante Guilherme acertou nesta sexta-feira a sua permanência no Atlético-MG. O jogador, que disputou o Campeonato Brasileiro do ano passado pelo Corinthians, chegou a um acordo com a diretoria atleticana e aceitou reduzir o seu salário até 31 de dezembro deste ano. O contrato de Guilherme com o Galo, no entanto, vence apenas em setembro de 2004. O atacante disse que tinha propostas para atuar por outro clube brasileiro - um deles seria o Flamengo - mas preferiu permanecer no alvinegro mineiro. A diretoria do Atlético anunciou também o acerto com o lateral-direito Cicinho. O jogador assinou contrato até o final do próximo ano. Roth - O técnico Celso Roth foi apresentado hoje oficialmente como substituto de Geninho, que deixou o clube para assumir o Corinthians. A exemplo de seu antecessor, o treinador disse que pretende trabalhar com os jogadores formados nas categorias de base do clube mineiro. O último clube de Roth foi o Internacional. Ele dirigiu o colorado gaúcho de agosto a novembro do ano passado.