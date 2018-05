Guilherme descarta surpresa e mira vitória no Atlético-MG na Libertadores

BELO HORIZONTE - Após encarar o Independiente Santa Fé na fase de grupos da Copa Libertadores, o Atlético Mineiro volta a ter pela frente outro clube colombiano, o Atlético Nacional, agora nas oitavas de final. Com o conhecimento de quem já disputou uma partida na Colômbia neste ano, o meia Guilherme destaca a importância do time conquistar um bom resultado em Medellín para encaminhar a classificação às quartas de final da Libertadores.

Além disso, ele descartou a possibilidade do time ser surpreendido pelo adversário. "Já tivemos a oportunidade de jogar contra o Santa Fé e o time vai bastante preparado, até porque é uma decisão importantíssima e a gente quer conquistar uma vitória lá para tranquilizar na volta", comentou Guilherme.

Ainda invicto nesta Libertadores, o Atlético-MG empatou por 1 a 1 com o Santa Fé quando atuou na Colômbia na competição. Guilherme agora quer um resultado ainda melhor e deve seguir entre os titulares, mesmo que o centroavante Jô esteja de volta ao time após ser poupado na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, no empate por 0 a 0 com o Corinthians.

Já na Colômbia para o duelo com o Atlético Nacional, o time tem duas novidades na lista de inscritos da Libertadores. O volante Eduardo e o lateral-esquerdo Emerson da Conceição substituíram o atacante Leonardo e o meia Renan Oliveira, ambos emprestados ao Sport, na relação de jogadores.