Guilherme desfalca Atlético sábado O técnico Levir Culpi tem alguns problemas para definir a equipe que enfrenta o Uberlândia, no sábado, no estádio Parque do Sábia, no último amistoso do Atlético antes da estréia no Brasileirão. O atacante Guilherme, que disputou a Copa América pela Seleção Brasileira, retornou na quarta-feira da Colômbia e, alegando cansaço, solicitou uns dias de descanso. O meia Cleisson, contundido no joelho direito, está fora da partida. Três dos novos reforços contratados para o segundo semestre - o volante Djair, o meia Valdo e o zagueiro Álvaro -, a princípio, ficarão no banco e devem entrar durante a partida. Uniforme - Com muita pompa, o Atlético apresentou nesta manhã, os seus novos uniformes, fabricados pela Umbro, empresa inglesa de material esportivo. A cerimônia de apresentação foi realizada durante um café da manhã oferecido aos jornalistas e convidados, no salão do Automóvel Clube, em Belo Horizonte e contou com a presença da atriz global, Priscila Fantin, do seriado Malhação. Fantin, que é atleticana e natural de Belo Horizonte, exibiu os modelos e foi homenageada pelo clube com um Galo de Prata. Segundo gerente de Marketing da empresa, Fernando Monteiro, os novos uniformes do Atlético, foram inspirados nos modelos utilizados pelo time mineiro nas décadas de 70 e 80. Durante a solenidade, o presidente do Atlético, Ricardo Guimarães, anunciou que o clube contratou os serviços da Deloyd Touche - uma empresa internacional de consultoria.