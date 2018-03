Guilherme desfalca o Botafogo O atacante Guilherme, do Botafogo, está fora do jogo contra o Atlético Paranaense, domingo, no Estádio Luso-Brasileiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Ele sentiu dores no músculo adutor da coxa esquerda e, por decisão do técnico Paulo César Gusmão, está vetado. O treinador disse que não vai escalar jogador que não esteja 100% fisicamente. Caio será seu substituto. Apesar da oportunidade, Caio não escondeu uma certa mágoa com o treinador alvinegro por ter sido barrado na goleada para o Goiás, por 4 a 0, na última rodada. Ele foi titular nas três primeiras partidas do Nacional e o clube de General Severiano somou nove pontos. "Sigo a ética da melhor forma possível. Eu respeito a decisão do treinador, mas os números estão aí", desabafou Caio, dizendo ter ficado "surpreso" por ter sido relegado. "A minha consciência está tranqüila. Espero voltar a ajudar o Botafogo a vencer".