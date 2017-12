Guilherme deve assinar contrato com o Corinthians hoje

O atacante Guilherme fez exames médicos e deve assinar nesta terça-feira contrato com o Corinthians por quatro temporadas. O jogador estava no Antalyaspor, da Turquia, e custou ao clube 1,3 milhão de euros (R$ 5,7 milhões).

A diretoria promete mais quatro jogadores para tentar manter o time competitivo para 2016. O volante Willians, do Cruzeiro, está nos planos e pode ser trocado pelo garoto Marciel.

O diretor adjunto Eduardo Ferreira prometeu que ainda vai contratar dois meias e um atacante. O clube negocia com o Atlético-MG para contratar o atacante André. O Galo, no entanto, só aceita liberar o jogador no segundo semestre.

Desde o fim do Campeonato Brasileiro, o Corinthians já perdeu quatro titulares. Gil, com proposta do Shandong Luneng, deverá ser o quinto. Já foram para o futebol asiático Ralf, Renato Augusto e Jadson. O atacante Vagner Love foi vendido para o Monaco.