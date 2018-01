Guilherme deve estrear no Botafogo O atacante Guilherme deve ser a novidade do Botafogo para o confronto de quarta-feira, contra a Portuguesa, no Estádio Luso-Brasileiro, pela Taça Guanabara (primeiro turno do Campeonato Carioca). Contratado junto com Ramon para comandar o Alvinegro em 2005, ele disse estar melhor na parte física, além de não esconder a ansiedade pela estréia. O técnico do Botafogo, Paulo Bonamigo, porém, mantém a cautela. Não confirma tampouco desmente a escalação de Guilherme. Mas ainda não sabe quem tirar para colocá-lo. A tendência é que barre o atacante Caio. Quem também corre contra o tempo para entrar em campo em 2005 é o atacante Ricardinho, que fez seu primeiro treino com bola após se recuperar de uma contusão no joelho direito.