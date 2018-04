Guilherme deve ser titular da lateral-esquerda do Vasco

O técnico Valdir Espinosa parece ter encontrado um titular para a lateral-esquerda, um dos pontos fracos do time. Depois de Rubens Júnior e Eduardo terem fracassado na posição, a chance agora será de Guilherme, que toma o posto para a partida desta quarta-feira contra o Corinthians, no Pacaembu. Ele marcou um dos gols na vitória dos titulares sobre os reservas por 3 a 1, no coletivo desta segunda-feira, em São Januário. No entanto, a situação do rival, que precisa da vitória sob pena de retornar à zona de rebaixamento, é motivo de preocupação adicional. Espinosa sabe que a equipe enfrentará forte pressão dos torcedores corintianos, que esgotaram 33.811 ingressos. "A torcida vai fazer uma grande pressão. Já estou trabalhando a cabeça dos jogadores, estaremos preparados", disse o treinador, que chegou a testar uma formação altamente ofensiva, com o atacante Abuda entrando no lugar do volante Amaral e formando trio com Leandro Amaral e Alan Kardec. O atacante Romário está em Miami e deve retornar apenas na quarta e, portanto, não enfrenta o Corinthians. Espinosa armou o time titular com Cássio, Wagner Diniz, Luizão, Jorge Luiz e Guilherme; Amaral (Abuda), Thiaguinho, Leandro Bomfim e Morais; Leandro Amaral e Alan Kardec.