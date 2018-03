Guilherme diz que Santos é o favorito Experiente, o atacante Guilherme, do Botafogo, adotou hoje um discurso cauteloso em relação à liderança da equipe no Campeonato Brasileiro, ao lado do Fluminense, com 12 pontos em quatro rodadas. Ele disse que é muito cedo para se festejar e que o Santos ainda é o favorito ao título. "A fase é boa, mas muita coisa pode mudar durante a competição. Temos que trabalhar com os pés no chão. O Botafogo não é favorito. Não é melhor nem pior do que ninguém", declarou Guilherme, ciente de que disputa com Caio uma vaga no ataque ao lado de Alex Alves. O atacante afirmou que, apesar do jogo ser fora de casa, o Botafogo tem de buscar o três pontos contra o Goiás, domingo, no Estádio Serra Dourada. "Campeonato de pontos corridos é assim. Não se pode bobear".