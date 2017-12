Guilherme assina com o Corinthians até dezembro de 2019

O meia-atacante Guilherme foi anunciado oficialmente nesta terça-feira como novo reforço do Corinthians para a temporada de 2016. O jogador foi contratado junto ao clube turco Antalyaspor e assinou contrato para defender o time paulista até dezembro de 2019.

Aprovado nos exames médicos, o atleta de 27 anos de idade já treina com o elenco corintiano no CT Joaquim Grava. O clube não revelou números da negociação, mas ele custou aos cofres corintianos 1,3 milhão de euros (cerca de R$ 5,7 milhões).

Ex-Cruzeiro e Atlético-MG, este o último clube defendido por ele no Brasil, Guilherme também já vestiu as camisas do Dínamo de Kiev, da Ucrânia, e do CSKA Moscou, da Rússia. Com a camisa atleticana, o meia-atacante se sagrou campeão da Copa Libertadores de 2013 e da Recopa Sul-Americana de 2014, ano em que também conquistou a Copa do Brasil pela equipe de Belo Horizonte.

Guilherme também foi campeão mineiro em 2008, 2012, 2013 e 2015, assim como faturou o título da Copa da Ucrânia em 2009 e a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2007, época em que foi revelado pelo Cruzeiro. Ele chega como reforço de peso para o ataque corintiano após o clube perder Vagner Love, contratado pelo Monaco, da França.