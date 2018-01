Guilherme é denunciado por 3 crimes O promotor de Justiça José Bento Guimarães, da 2ª Vara Criminal de Marília (distante 450 km de São Paulo), denunciou o atleta Guilherme de Cássio Alves, do Atlético-MG, por homicídios culposos na direção do veículo, lesões provocadas em cinco vítimas e por falsidade ideológica. A denúncia foi feita com base no inquérito da Polícia Civil, por causa do acidente envolvendo o jogador, que na época estava no Corinthians e que matou duas pessoas, deixando mais cinco feridas, uma em estado grave. O acidente aconteceu no dia 5 de outubro do ano passado, às 5 horas da manhã, quando Guilherme, mais três amigos e quatro garotas de programa saíram de uma casa noturna de Marília, todos no BMW do jogador. Assim que entrou na rodovia SP-294, na saída para Assis, Guilherme perdeu o controle do carro (segundo o promotor José Bento Guimarães, a 100 km por hora), passou sobre obstáculos que dividem a pista, foi para a contramão e bateu de frente contra o Escort que era dirigido por Marcelo Aparecido de Souza, de 31 anos. No acidente, morreram Marcelo e a sogra dele, Maria Benedita Fossaluza, de 70 anos. E ainda ficou gravemente ferida a esposa de Marcelo, Rosilene Fossaluza de Souza, de 31 anos. Também tiveram escoriações as quatro garotas de programa que estavam no BMW de Guilherme: Tatiane Elias Costa, Gislaine Vivian Arruda, Dulcinéia Maciel de Oliveira e Ketima Regina da Conceição. Todas estão movendo ações de indenização contra o atleta, por lesões corporais leves. Segundo a denúncia do promotor José Bento Guimarães, Guilherme "deu causa ao acidente e provocou as mortes e lesões nas vítimas, por imprudência, dirigindo em velocidade excessiva e sob efeito de álcool, uma vez que na noite anterior tinha ingerido cerveja e uísque na companhia dos amigos e das moças". A denúncia pede que Guilherme seja condenado por homicídios culposos (sem intenção de matar), lesões e falsidade ideológica (o jogador teria instigado o amigo Fabiano Travain Pardo a assumir que estava na direção do veículo, o que o livrou do exame toxicológico). Se for condenado à pena máxima pelos três crimes, ele pode pegar até 22 anos de prisão. Mas mesmo que pegue a pena mínima, acima de quatro anos, não poderá cumpri-la em regime aberto. Neste caso, Guilherme teria que cumprir a pena em regime semi-aberto, ficando livre durante o dia, mas sendo obrigado a dormir na penitenciária. Também foram denunciados pelo promotor os amigos do jogador, Fabiano Travain Pardo e Júlio Cesar Zílio, ambos por falsidade ideológica. A denúncia agora será analisada pelo juiz da 2ª Vara Criminal de Marília, José Henrique Ursulino, que vai intimar e ouvir as vítimas, as testemunhas de acusação e de defesa e o jogador Guilherme, que deverá receber a intimação em Belo Horizonte, onde está morando atualmente. A sentença do juiz não deve sair em menos de seis meses. Acredita-se que o processo na Justiça será moroso, mesmo depois da sentença do juiz, com interposições de recursos pela defesa de Guilherme, como já aconteceu com o jogador Edmundo, que, mesmo condenado, até hoje não foi para a cadeia e está jogando futebol no Japão.