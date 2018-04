Guilherme é destaque em coletivo na reapresentação do Atlético-MG

Entre estes, estava Guilherme. O jogador, que ainda se recupera de mais um problema muscular, foi o grande destaque da atividade. Com gols e diversas assistências, o atacante comandou a equipe dos reservas e mostrou que está perto de sua melhor condição física.

Resta saber se ele poderá enfrentará o Vasco no domingo que vem, no Independência. O jogador chegou a ser dúvida para o duelo contra o Inter, ainda pela Libertadores, e desde então tem ficado de fora até da lista de relacionados. Isso porque a comissão técnica decidiu fazer uma espécie de intertemporada com ele, para aprimorar sua condição física, que tem sido seu principal problema nos últimos anos.